IFAC vai inaugurar novo campus na Transacreana no dia 12 de abril

Acontece entre os dias 09 e 11 de abril, em Rio Branco, o encontro dos dirigentes de instituições federais de ensino técnico e superior. O evento, que integra as atividades do Conselho Nacional das Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), reunirá mais de 40 dirigentes dos institutos no Brasil.

O CONIF que trabalha com o fortalecimento das instituições de ensino técnico e tecnológico no país, é formado por 41 instituições, 38 Institutos Federais, dois Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e o Colégio Pedro II. O Conselho também é responsável pela promoção de políticas de desenvolvimento nas áreas de educação, pesquisa e inovação.

Com expectativa de atender até 1,2 mil estudantes, o Ifac também vai realizar a inauguração do novo campus Transacreana, no dia 12 de abril. A nova unidade (antiga Escola da Floresta), é equipada com laboratórios, biblioteca, auditório, quadra poliesportiva e refeitório.

Com cerca de R$ 7 milhões em investimentos, o novo campus também vai ofertar cursos superiores e de pós-graduação.

