Incêndio atinge antiga bolsa de valores da Dinamarca

A antiga Bolsa de Valores dinamarquesa, um edifício do século XVII, está em chamas, no que a imprensa está se referindo como “momento Notre Dame” da Dinamarca, em uma comparação com o incêndio que destruiu o emblemático edifício de Paris, que completou 5 anos na segunda-feira (15).

O fogo já provocou a queda da torre do edifício, enquanto os bombeiros tentam extinguir o incêndio. As autoridades isolaram a área onde se situa o edifício, no centro da cidade da capital Copenhagen.

Por precaução, todas as pessoas que estavam na sede do Parlamento dinamarquês foram retiradas, bem como do Ministério das Finanças que fica perto da antiga bolsa de valores.

Os vídeos que circulam nas redes sociais de alguns órgãos de comunicação social da Dinamarca, mostram colunas de fumaça, enquanto alguns cidadãos entram no edifício para salvar obras de arte.

Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio, e também não há registro de vítimas.