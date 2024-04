Homem é condenado por crime de ‘stalking’ e por invadir a casa da ex, no município do Bujari

A sentença do 1º Grau foi emitida na Comarca do Bujari. Mas, a defesa do réu entrou com recurso, que foi negado pelo Colegiado do 2º Grau. A relatora do caso foi a desembargadora Denise Bomfim, que ressaltou que somadas a confissão do réu existe comprovações de que ele invadiu a casa da mulher: