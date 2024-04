Adotado por servidores, cão caramelo vira ‘funcionário’ do MP no interior do Acre

Quase um patrimônio cultural imaterial do Brasil, o vira-lata caramelo está presente em todos os estados do país. Em Sena Madureira, distante 143 km de Rio Branco, um “doguinho” foi adotado por servidores do Ministério Público (MPAC), da cidade. O órgão postou “a nova contratação” em suas redes sociais e teve uma série de curtidas e comentários positivos.

Segundo o coordenador da Promotoria de Justiça do MPAC, Júlio César de Medeiros, o animal apareceu um dia, em fevereiro deste ano, completamente debilitado. O promotor conta que o cachorro provavelmente havia sido atropelado, mas já estava recuperado do acidente, apenas com marcas do ocorrido.

O cachorrinho, ao chegar ao prédio, estava sujo e com muitos carrapatos e acabou acolhido pelo servidor Agileudo Fernandes. Logo, os outros funcionários também começaram a se afeiçoar e cuidar do animal.



“Ele adentrou aqui no espaço e foi ficando, foi ficando e aí depois de um tempo eu percebi [os carrapatos] aí eu comprei o remédio para pulga e carrapato, compramos para vermifugar ele, e pedi para a moça lá do pet shop dar as doses de vacina nele. Tá todo vacinado hoje, vermifugado e já vai tomar a segunda dose”, conta Fernandes.



O promotor diz que agora o animal está tendo vida de rei: toma banho no pet shop toda semana e além de ser alimentado com ração, ganha sempre petiscos e biscoitos caninos para se distrair no dia a dia.



Fernandes garante que o caramelo é muito bem tratado por todos e transita livremente por todos os espaços do prédio.



“A convivência com ele é a melhor possível. Na promotoria não vi ninguém maltratá-lo ou não gostar dele, ele é bem dócil mesmo, o espaço dele que é só dormir mesmo, ele gosta de dormir”, diz.





O servidor também explica que o animal dá as suas escapadinhas, mas sempre retorna ao prédio. “Quase sempre à noite ele dá uma fugida pra visitar as outras instituições. O hospital, a parte do Samu, o pessoal também trata ele muito bem. A parte dos guardas também tratam ele bem, foi flagrado na escola de 5º grau também, a direção também gosta dele. Ele é assim, ele é do mundo, né? Mas foi assim, ele veio até para a promotoria e foi ficando e nós passamos a cuidar dele”, esclarece.

Contratação

O anúncio sobre a contratação do “novo funcionário” foi feito nas redes sociais do MPAC. O promotor disse que os funcionários adotaram o animal, e a “admissão” só reforça o acolhimento.

O post fala que o servidor de quatro patas agora tem direito a crachá com foto e não tem setor certo, mas conta com livre acesso a todos os ambientes da Promotoria. Também explica que abril é o mês da prevenção contra a crueldade animal.

O texto ainda comenta sobre o Abril Laranja, que é o movimento que busca a conscientização das pessoas sobre a violência praticada contra os animais.

“No Brasil, a prática de maus tratos contra os animais é crime e a pena pode chegar a até cinco anos de prisão, além do pagamento de multa”, diz a postagem.



Fonte: G1 Acre