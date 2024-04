Governadores da Amazônia Legal assinam Carta Rio Branco, na capital do Acre

Os governadores e representantes dos nove estados da Amazônia Legal presentes no 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal se reuniram no plenário do auditório do Departamento de Trânsito do Acre – DETRAN, para dar por lidas as cartas elaboradas pelas câmaras temáticas de 7 setores que se reuniram ontem para pontuar ações para o desenvolvimento amazônico e preservação do meio ambiente, bem como para assinar seu conteúdo.

O Presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, governador Helder Barbalho (Pará), celebrou o fechamento e assinatura da Carta Rio Branco, que pactua os pontos elencados nas câmaras temáticas. “Eu agradeço especialmente a estes participantes das câmaras temáticas que realmente se debruçaram sobre os temas com discussões e debates que estão retratados na Carta Rio Branco”, disse.

O governador do Acre Gladson Cameli destacou a singularidade e importância da ocasião. “Estamos vivendo aqui um momento ímpar de esforços para a diminuição das diferenças. Não posso deixar de agradecer o presidente da república, Lula, que em nenhum momento tem virado as costas. Nos momentos em que mais precisamos, por meio de seus ministros, sempre esteve presente”, disse.

Helder Barbalho anunciou Rondônia como sede do 28º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, marcado para a primeira semana de agosto, a convite do vice-governador daquele estado, Sérgio Gonçalves.

Participaram da assinatura da Carta Rio Branco:

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias; o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira; Gladson Cameli, governador do Acre; Helder Barbalho, governador do Pará; Mauro Mendes, governador do Mato Grosso; Clécio Luiz Vieira, governador do Amapá; Carlos Brandão, governador do Maranhão; Laurez da Rocha Moreira, vice-governador do Tocantins; Tadeu Souza – vice-governador do Amazonas; Sérgio Gonçalves, vice-governador de Rondônia; Márcio Granjeiro, secretário de agricultura de Roraima.