Gladson cobra união de governadores sobre pedidos de ajuda ao Governo Lula

O governador Gladson Cameli disse na chegada do 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, nesta quinta-feira (11), que discutirá com ministros e governadores da Amazônia Legal ações para preservação do meio ambiente, crédito de carbono e soluções para infraestrutura. De acordo com a programação, estarão presentes os ministros Marina Silva (Meio Ambiente e Mudanças do Clima), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), além de governadores de outros estados.

Cameli disse que não vai tratar, de nenhuma maneira, a qualquer tentativa de flexibilizar as leis de preservação do meio ambiente. “Isso é um assunto que eu nem discuto. A pauta mundial é preservação do meio ambiente. Pra fortalecimento da agricultura não precisa desmatar uma árvore, é quase impossível o congresso aprovar qualquer mudança dessa. Precisamos aproveitar o que temos, e não tentar esticar a corda”, afirmou.

Sobre a importância do evento para o Estado do Acre, o governador disse que a reunião é uma oportunidade dos chefes de executivo de toda a Amazônia Legal discutir as dificuldades singulares que encontram na gestão, e oferecer soluções. “O Brasil precisa se conhecer mais. Cada estado tem suas diferenças e semelhanças, mas precisamos nos unir nesses pedidos ao Governo Federal, como os governadores do Nordeste tem feito, para que defendamos o interesse da nossa região”, disse.

Além de evento sobre eventos climáticos extremos, que acontece na plenária do auditório do Detran, o evento traz simultaneamente painéis sobre Planejamento e Gestão Estratégica; Agricultura e Economia Criativa; Cultura e Economia Criativa; Educação; Governança Fundiária; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Povos Indígenas.