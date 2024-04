Alok e Fagner superam treta e trabalham em remix de clássico do cantor

Alok e Fagner apareceram juntos em um estúdio e parecem ter selado a paz após protagonizarem uma treta que tinha o ofício de DJ como centro da pauta.

O dono dos hits “Hear Me Now” e “Fuego” compartilhou, na quarta-feira (10), os registros do encontro em sua conta oficial do Instagram.

“Construindo pontes ao invés de muros”, escreveu o DJ, que se apresentará no Ribeirão Rodeo Music, na legenda da publicação.

O dono dos hits “Hear Me Now” e “Fuego” compartilhou, na quarta-feira (10), os registros do encontro em sua conta oficial do Instagram.

“Construindo pontes ao invés de muros”, escreveu o DJ, que se apresentará no Ribeirão Rodeo Music, na legenda da publicação.

Nas imagens, os dois aparecem trabalhando juntos em remixes de dois clássicos da música nacional: “Borbulhas de Amor”, eternizada na voz de Fagner, e “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga.

Qual foi a treta entre Fagner e Alok?

Em novembro de 2023, Fagner comparou shows de DJs a desastres ambientais durante uma participação no Podcast do Garotinho.

“Uma das coisas que mais me choca é você pegar um DJ e botar 1 milhão de pessoas. Isso, pra mim, é um desequilíbrio ambiental. Caramba! É um desastre ambiental. O povo vai ver um DJ, que canta meia música e fica ali, fazendo aquelas cenas ridículas”, declarou o cantor cearense.

Em resposta, Alok inseriu, de forma irônica, um áudio mixado da fala de Fagner em seus shows.