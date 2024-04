“Eu tinha uma chance mínima de sobrevivência”, diz Ana Maria Braga sobre câncer que teve causado pelo vírus do HPV

Ana Maria Braga relembrou detalhes do segundo diagnóstico de câncer que teve proveniente do vírus do HPV. A apresentadora descobriu a doença em 2001 e contou, em entrevista ao Fantástico da TV Globo, como foi o momento.

O comentário foi feito durante uma reportagem do programa sobre o vírus, cujo a vacina está em baixa adesão no Brasil. De acordo com ela, logo o médico explicou o que tinha provocado a doença. “Era proveniente do HPV. Não tinha a mínima informação”, relembrou.

“Quando eu consegui descobrir o que eu tinha, ele já estava adiantado. E aí, eu tinha uma chance mínima de sobrevivência. Então, é muito assustador”, conta Ana Maria.

Ao falar da doença, que a apresentadora teve outras três vezes (de pele, em 1991, e no pulmão, em 2015 e 2020), Ana ressaltou que não deve haver culpa em relação ao diagnóstico.

“Você não tem que se sentir culpado por ter ficado com câncer. Você não tem culpa. Porque você é uma mulher sexualmente ativa. Você é mãe, não tem como ser mãe sem ser sexualmente ativa. Eu acho que a sexualidade tem que ser encarada da forma que ela é. É uma coisa natural, feita da natureza, senão a gente não estaria aqui”, disse.

Fonte: Terra