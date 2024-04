Entenda riscos e vantagens de comprar ou vender carro pela internet

Vender um carro pode ser sinônimo de burocracia para muitos motoristas, mas com a internet, esse trabalho fica um pouco mais fácil do que levar a uma concessionária tradicional ou tentar fazer essa negociação com pessoas do seu ciclo social. É possível vender online e obter um preço justo pelo seu veículo usado, mais que isso, dá até para vender seu carro online em 40 minutos, após passar por uma vistoria.

Benefícios da venda online

Além da comodidade, essa negociação virtual é uma opção para quem está em busca de mais facilidade e otimização de tempo, já que a maior parte do processo é feito de forma online. Existem outras vantagens também, como:

– Agilidade/praticidade;

– Negociação sem burocracia;

– Transparência no processo de venda;

– Possibilidade de uma proposta melhor;

– Alcance de um maior número de pessoas interessadas.

Como fazer essa venda?

“A pesquisa mais avançada é fundamental. Procure o preço do carro no mercado automobilístico e referências. Para prosseguir com uma venda segura, sem golpes e preço justo, verifique no seu carro alguns itens, como: irregularidades na documentação, histórico, avarias, quilometragem, carro com financiamento, CDC, leasing ou débitos”, diz Ycaro Martins, CEO e sócio fundador da Vaapty, empresa de intermediação de venda de veículos.

Ao contrário do que se imagina, em casos de irregularidades no veículo, isso não inviabiliza a venda, mas é importante ter tudo anotado na hora da negociação, até mesmo para passar essas informações para o futuro proprietário. Todos os detalhes importam para definir o valor do seu automóvel.

“É importante também anotar todas as especificidades do carro, como: modelo, versão, motor, quilometragem e câmbio. A partir daí você pode pensar em onde vender seu carro. Com tudo anotado, fica mais fácil perceber as particularidades do automóvel e verificar as possibilidades da venda online”, disse CEO da Vaapty.

Onde é seguro vender meu carro?

É muito comum vermos relatos de golpes em plataformas como OLX, Marketplace do Facebook e outras redes que não são próprias para venda de carros. Até 2023, somente nos quatro primeiros meses do ano, as fraudes ocorridas atingiram a marca de 37,4 mil no Brasil, no momento da compra e venda de veículos online. É o que revela um estudo exclusivo divulgado pela OLX.

“Atente-se às taxas de juros, aos preços – muito abaixo da tabela FIPE ou negociações muito desproporcionais – e à falta de transparência no processo de venda. Conte sempre com especialistas no assunto para te ajudar a fazer um negócio mais assertivo”, explica Ycaro Martins.

Os meios pelos quais os golpistas realizam a fraude de pagamento e compra de veículos são inúmeros, então, escolha uma plataforma específica e confiável para compra e venda de carros, fique atento aos sinais, ao comportamento do comprador/vendedor e faça uma busca na internet com o nome completo da pessoa.

Fonte: Terra