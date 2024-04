Delegação brasileira terá segurança reforçada por agentes do governo na Olimpíada de Paris

O Time Brasil terá segurança reforçada durante a Olimpíada de Paris. A preocupação com as ameaças de atentados terroristas fez com que o Comitê Olímpico do Brasil (COB) procurasse auxílio do governo brasileiro.

Em uma entrevista que fiz com o diretor-geral do COB, Rogério Sampaio, para o Pódio CNN, ele revelou que dois oficiais de inteligência foram designados para acompanhar a delegação brasileira. Serão um homem e uma mulher que prestarão auxílio a atletas, comissões técnicas e dirigentes.

A operação dos oficiais de segurança brasileiros em território francês será de acordo com a orientação dos protocolos de segurança do Comitê Olímpico Internacional e as autoridades francesas.

Abaixo, um trecho de minha entrevista com Rogério Sampaio.