Com menos 14kg, Bruno Gagliasso é comparado a Voldemort: “Que bizarro”

Bruno Gagliasso, que chocou a web depois de aparecer careca e mais magro, virou meme depois de compartilhar um ensaio conceitual. Com 14kg a menos para um novo trabalho, o ator chamou atenção pela mudança na forma física e acabou sendo comparado com Voldemort, vilão da saga Harry Potter. “Que bizarro”, reagiu um internauta.

Nas fotos, Bruno mostra o novo visual, que serviu de caracterização para o filme Por um Fio, baseado no livro homônimo do médico Drauzio Varella. Na trama, o marido de Giovanna Ewbank interpreta Fernando, irmão do profissional, que perdeu a luta pela vida para um câncer de pulmão.

“Voldemort está diferente, está bonito”, comentou um seguidor de Gagliasso. “Você é lindo, mas sinto falta do cabelo”, lamentou outro. ” Achei que era o Voldemort”, escreveu mais um. “Meu Deus! Que bizarro”, se surpreendeu mais um.

Por um Fio traz a direção de David Schurmann e roteiro de Luiz Bolognesi. A história mostra as experiências de Varella como oncologista, narrando a morte do irmão. As gravações começaram no início deste ano, sob produção da Bronze Filmes, da Imagem Filmes e da Schurmann Filmes. Ainda não há previsão da data de estreia.

“Missão cumprida. As filmagens acabaram, mas essa história não acabará dentro de nós. Carregaremos, com orgulho, as marcas desse trabalho”, escreveu numa collab no Instagram com o colega de elenco, Rômulo Estrela.