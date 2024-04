Colisão entre carro e moto deixa mulher gravemente ferida em Rio Branco

Na noite desta terça-feira (09), uma grave colisão entre um carro e uma moto deixou uma mulher gravemente ferida na rua José de Araújo, no bairro Chico Mendes, parte alta da cidade.

A vítima, identificada como Maria Aldenizete de Oliveira, de 37 anos, estava na garupa de uma moto Honda Bis de cor branca, pilotada por seu irmão, Francisco das Chagas, quando ocorreu o acidente. De acordo com informações colhidas no local, um Chevrolet Ônix preto, dirigido por Mário Duarte, saía da rua Isaías em direção à rua José de Araújo. Ao tentar uma ultrapassagem, Francisco não percebeu a presença do carro, resultando em uma colisão frontal. Maria Aldenizete sofreu uma grave laceração na perna direita após bater na lateral do Ônix e cair no asfalto, causando forte sangramento.

Testemunhas relataram que, imediatamente após o acidente, familiares dos irmãos envolveram-se em uma discussão com o motorista do Ônix, Mário Duarte. A situação foi contornada com a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Maria Aldenizete foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação, onde permanece em observação devido ao grave ferimento.

O Policiamento do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), foi acionada, chegaram ao local, isolaram a área e deram início aos trabalhos de perícia.