City vence com ‘redenção’ de Bernardo Silva, e vai à decisão da Copa da Inglaterra

Foi suado e com toques de drama, mas o Manchester City está na decisão da Copa da Inglaterra! A vaga foi conquistada com a vitória por 1 a 0 neste sábado (20) diante do Chelsea, na semifinal disputada em Wembley.

Ainda sofrendo com a “ressaca” após a eliminação em casa para o Real Madrid, nas quartas de final da Champions League, o time de Pep Guardiola teve atuação no primeiro tempo marcada pela pouca inspiração ofensiva, potencializada pela ausência de Erling Haaland, barrado por lesão e que sequer apareceu como opção entre os reservas.

Já o Chelsea, que ainda tenta se encontrar sob o comando de Mauricio Pochettino, até poderia ter ido para o intervalo em vantagem no placar se não fosse a atuação ineficiente de Nicolas Jackson, que acumulou ao menos três oportunidades claras de abrir o placar.

As chances perdidas pelos Blues foram punidas pela bola que caiu no pé de Bernardo Silva aos 39 do segundo tempo.

O craque português apareceu para um rebote dentro da grande área e conseguiu sua “redenção” após o pênalti perdido na Champions League e marcou o gol que levou os Citizens para a decisão da FA Cup.

A grande final da acontece no dia 25 de maio, no Estádio de Wembley.

O segundo classificado à decisão da Copa da Inglaterra será definido neste domingo (21), quando Coventry City e Manchester United se enfrentam na segunda semifinal, também em Wembley. A partida, que terá bola rolando a partir de 11h30 (horário de Brasília), será atração com transmissão pela ESPN no Star+.

O Manchester City é o atual campeão da competição, e tentará entrar no bloco daqueles que já conquistaram a copa 8 vezes ao lado de Chelsea, Liverpool e Tottenham. O maior vencedor da FA Cup é o Arsenal, com 14 títulos.

Bolada nos cofres

Além da chance de conquistar uma das taças mais cobiçadas do futebol inglês na temporada, a classificação do Manchester City à decisão da FA Cup já garante um aporte interessante aos cofres do clube.

O vencedor de cada semifinal embolsará 1 milhão de libras (algo em torno de R$ 6,4 milhões). Os times derrotados ficam com um prêmio de 500 mil libras (cerca de R$ 3,2 milhões).

Quem conquistar o título da Copa da Inglaterra faturará 2 milhões de libras (R$ 12,7 milhões) nesta temporada, enquanto o vice ficará com 1 milhão de libras (R$ 6,4 milhões).

