Xapuri completa 119 anos de emancipação política se recuperando de enchente histórica

Talvez a mais emblemática das cidades acreanas, berço de duas revoluções, uma armada e outra ambiental, Xapuri chega, neste dia 22 de março, aos 119 anos de emancipação política sem muitas comemorações e atos alusivos.

O clima no município ainda é de “retomada de vida” para muita gente, e de trabalho árduo para a prefeitura no processo de recuperação de mais uma enchente do Rio Acre, que atingiu a segunda maior cota histórica.

Geralmente modesta, a programação preparada pela prefeitura neste ano seguiu a regra e não irá além da tradicional “alvorada patriótica” pelas ruas da cidade, executada pela Banda de Música Dona Júlia Gonçalves Passarinho, e algumas atividades esportivas.

A prefeitura ainda aproveitou para inserir na programação da data festiva, a reabertura da Casa de Chico Mendes, patrimônio histórico nacional, fechada depois de mais um vez ser inundada pelas águas do Rio Acre.

Também serão reabertos nesta sexta-feira, o Centro de Atendimento ao Turista e o Memorial do Seringueiro, que ficaram igualmente indisponíveis em razão da alagação que deixou pelo menos vinte famílias sem ter onde morar.

Inevitavelmente, o dia do aniversário da cidade está afetado pela condição de desconforto que parte da população sente em virtude do fenômeno natural de grande proporção que deixou um rastro de destruição ao longo do curso do Rio Acre.

Alguns danos deixados pela enchente são graves e demandam esforços do Município e do Governo do Estado. Xapuri tem uma de suas principais praças, São Sebastião, ainda destruída e o hospital desalojado de seu prédio.

Além dos estragos causados de maneira direta pela cheia, a cidade também enfrenta as consequências dos deslizamentos de terra em algumas áreas, que aumentaram o número de famílias que vão passar a viver na dependência do aluguel social.

Expectativas

Apesar do momento difícil em que completa 119 anos, Xapuri tem algumas expectativas de avanços estruturais a curto prazo. Uma delas é comemorar os 120 anos de história com a conclusão da sonhada Ponte da Sibéria, sobre o Rio Acre, obra em andamento.