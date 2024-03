Wanessa Camargo se pronuncia após expulsão: Nunca imaginei que sairia assim

Nesta terça-feira (05), Wanessa se pronunciou pela primeira vez desde que foi desclassificada do BBB24, no último sábado (02). Ela deixou o programa após dar um tapa em Davi, durante a festa de sexta (1º).

Ela começa o vídeo pedindo desculpas pela demora para aparecer e diz: “Os últimos dias tem sido bem difíceis pra mim, estou assimilando tudo ainda…. o Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida. E foi um choque para mim sair da maneira que eu sai. Eu nunca imaginei que sairia dessa maneira do programa“.

Ela aproveita o espaço para pedir perdão: “Eu quero hoje aqui pedir desculpas, de coração, a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro. Nunca foi minha intenção, nunca. Todos nós erramos, acertamos, como sociedade – eu me incluo nisso”.

Wanessa também cita que está em um processo de aprendizado constante para evoluir e agradece ao apoio de todos. “Obrigada a todos vocês que me ajudaram, que me apoiaram, a minha família, a minha equipe, vocês que estão comigo há 23 anos de carreira que eu tenho aqui. Obrigada a cada um que me conhece, não me conhece. Obrigada pelo apoio e pelo carinho de vocês”.

“Em breve eu volto aqui quando eu me organizar internamente melhor, eu volto com muito mais para vocês, para a gente. E com boas novas! Um beijo”, menciona por fim.

Confira o pronunciamento de Wanessa na íntegra: