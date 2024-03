Vereador leva soco de segurança em micareta no interior da BA; vídeo

O vereador Ronaldo do Nadinho (União-BA) levou um soco de um segurança durante um evento em Tucano, na Bahia.

O que aconteceu

Vídeo mostra vereador discutindo com segurança e levando soco no rosto. Uma filmagem da confusão mostra Ronaldo do Nadinho também empurrando o segurança, que revida com um soco.

Empresa responsável pela segurança nega envolvimento. A Cabral Segurança afirmou que “não tem qualquer envolvimento” com a agressão sofrida pelo vereador e que “repudia veementemente qualquer tipo de agressão”. A empresa não informou se o empregado foi afastado ou demitido.

Vereador tentava “resolver confusão no camarote”. Em nota publicada em seu perfil, Ronaldo do Nadinho afirmou que a ação do segurança foi “uma afronta aos princípios de civilidade e respeito mútuo”.

Vídeo:

“Agressão vil e covarde”, diz presidente de câmara. O presidente da Câmara de Vereadores de Tucano, Belmiro Ferreira da Silva, escreveu que condena a agressão e se solidariza com Ronaldo do Nadinho.

Vale salientar que o Vereador agredido é conhecido pela Presidência desta “Casa do Povo”, por seus pares Vereadores (as), funcionários e a população em geral por ser pessoa de espirito tranquilo, pacificador e, que sempre busca soluções através do diálogo, inclusive, como pode ser facilmente observado no mencionado vídeo, no momento em que sofreu a agressão, atuava para pacificar uma confusão surgida no referido Camarote.

Belmiro Ferreira da Silva, Presidente da Câmara de Vereadores de Tucano (BA)

Fonte: UOL