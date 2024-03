PCAC cumpre mandado de busca e apreensão contra suspeito de receber valores de uma extorsão mediante sequestro ocorrida em Mato Grosso

A ação faz parte das investigações sobre o sequestro de um empresário potiguar que estava no Mato Grosso negociando ração animal. Segundo informações, o suspeito teria recebido cerca de R$ 40 mil em sua conta corrente como resultado do crime ocorrido em 4 de dezembro do ano passado.

De acordo com as investigações, o empresário do Rio Grande do Norte foi mantido em cárcere por criminosos durante a negociação de ração animal no Mato Grosso. Um dos autores do crime foi preso em flagrante no dia dos eventos. Após uma análise mais detalhada, descobriu-se que um indivíduo residente no Acre havia recebido as quantias obtidas mediante grave ameaça e realizado diversas transferências para terceiros.

Após a busca realizada no imóvel do suspeito, ele foi interrogado pelas autoridades e será indiciado pela Polícia Civil de Mato Grosso por sua participação no crime. As investigações continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes e identificar outros possíveis envolvidos no caso.

A colaboração entre as unidades da Polícia Civil demonstra a importância da cooperação interestadual na resolução de crimes complexos, como o sequestro de empresários. O trabalho conjunto das autoridades de diferentes estados é fundamental para garantir a justiça e a segurança da população.

Por Assessoria/ PCAC