PM não esclarece se luta amadora é ilegal e se novas “exibições” serão proibidas

Imagens que circulam nas redes sociais desde o último fim de semana e que ganharam destaque em diversos sites de notícias de Rio Branco nesta segunda-feira, 25, mostram um “evento” realizado no bairro Jorge Lavocat, em que dois jovens trocam socos usando apenas luvas de boxe, inexistindo qualquer outro equipamento de segurança.

O episódio ocorrido na periferia de Rio Branco é reprodução de um fenômeno que vem ganhando popularidade em diversas cidades do país sob a alcunha de UFC de Rua ou UFC de Favela, atraindo grande público para os espetáculos de pancadaria que não têm qualquer regra estabelecida ou estrutura de atendimento médico aos “lutadores”.

Da grande repercussão, surgiram alguns questionamentos que foram levados pelo ac24horas à Polícia Militar do Acre (PMAC) por meio da Assessoria de Comunicação da corporação. A organização de atividades desse tipo pela população é considerada ilegal, mesmo que os participantes sejam maiores? Haverá fiscalização por parte da Segurança Pública?

Quem respondeu ao pedido de informações do jornal foi o capitão Souza Júnior. Por meio de uma breve nota, não respondeu claramente se a corporação considera o ato ilegal e se novas lutas como a que o ocorreu serão proibidas.

“A PMAC tomou conhecimento da situação através dos vídeos que estão circulando e está atenta e focada em produzir conhecimentos necessários para subsidiar o comando regional no emprego operacional da tropa com o intuito de coibir a ocorrência de atos ilegais que comprometam a ordem pública”, disse.

No episódio ocorrido no fim de semana, um dos “atletas” foi nocauteado após alguns instantes de luta e saiu carregado do local. Em seguida, ele aparece no momento em que o vencedor do duelo é anunciado. Nesta segunda-feira, 25, ele tranquilizou os fãs, disse que está bem, e garantiu que na revanche terá resultado mais feliz. “Na próxima vez, será mais complicado para ele.”