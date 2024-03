Usuários detonam demora no pronto atendimento da Unimed: “É uma bagunça”

Usuários do pronto atendimento da Unimed em Rio Branco estão revoltados com o que classificam como absurdo ocorrido ao longo deste domingo, 10.

Pacientes relataram ao ac24horas a espera de horas por uma simples medicação. Conforme os relatos, há uma grande quantidade de pacientes e não há vagas para todos, o que tem que feito com que as pessoas, mesmo com dor, esperem horas para serem medicadas.

Uma das pacientes é Francisca Keila Farias, que relatou a longa espera e ainda questiona o atendimento desumano prestado pelos profissionais. “Eu vim aqui com dor, fui atendida pela médica e na hora da medicação, existiam mais de vinte pacientes na frente e apenas disseram que não tem vaga. Não há uma informação, uma bagunça, pior que um açougue. O enfermeiro que está na medicação não sabe lidar com as pessoas e ainda é irônico, fazendo pouco da dor dos pacientes, afirma.

Keila denuncia ainda que não a unidade de saúde não está fazendo a triagem de pacientes com Covid-19. “Eles estão misturando todo mundo, o que é um absurdo. Eu não estou com Covid, mas sentei ao lado de uma pessoa que está contaminada”, afirma.

A reportagem procurou a Unimed que confirmou a superlotação de seu pronto atendimento, mas culpou o aumento dos casos de dengue.

“A Unimed Rio Branco esclarece que, devido ao crescente número de casos confirmados de dengue e outras doenças virais, a unidade de Pronto Atendimento 24h está atendendo com mais de 100% da capacidade prevista. No momento, a equipe técnica da unidade segue os protocolos de classificação de risco, priorizando casos mais graves. Diante do número de pacientes em observação, a equipe assistencial (médicos, enfermeiros e técnicos) foi aumentada para dar mais atenção aos pacientes na unidade”, disse em nota.