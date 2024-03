Vasco e Nova Iguaçu empatam em jogão na primeira partida da semifinal do Carioca

O primeiro gol do jogo, do Nova Iguaçu, foi cheio de polêmicas. No primeiro momento, Carlinhos chutou na trave, e o bandeirinha Gustavo Mota Correia se precipitou e levantou a bandeira sem esperar a jogada terminar. O árbitro Alex Gomes Stéfano foi bem ao não apitar e esperar, e Xandinho marcou na sequência. Entrou em ação então o VAR, que confirmou o gol após mais de três minutos de revisão. Mas as linhas divulgadas pela Ferj, aparentemente sem tocar em nenhum jogador, não tirou a dúvida se estava impedido ou não. Em posicionamento enviado ao ge, o Departamento de Arbirtagem da Ferj negou que houve erro: “A linha está traçada, conforme a regra, no calcanhar do jogador do Vasco. E quando as linhas ficam sobrepostas ficam azul, favorecendo o ataque”.

Léo Jardim herói

O Nova Iguaçu foi melhor em campo, finalizou 24 vezes e se não saiu com a vitória foi muito em função de um jogador: Léo Jardim. O goleiro vascaíno fez várias defesas, com direito a alguns milagres, e levou a melhor no duelo particular com o artilheiro Carlinhos. Se o Vasco se classificar, terá que separar um bicho só para o camisa 1.