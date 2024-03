Rio Acre baixa mais 64 centímetros e sai da cota de transbordamento na Capital

FOTO: SÉRGIO VALE

Chegou ao fim a segunda maior enchente da história da capital acreana. Durante a última noite, o nível do Rio Acre baixou 64 centímetros, chegou a 13,80m e deixou a cota de transbordamento que é de 14 metros.

Com a retração forte do manancial, a Defesa Civil acredita que o rio deve alcançar na noite de amanhã ou, no máximo, no início de quarta-feira a aguardada cota de segurança para ser feita a operação volta para casa dos desabrigados, principalmente os que estão no Parque de Exposições. São mais de 4 mil famílias em abrigos públicos em Rio Branco.

Durante o dia de hoje, famílias que estão abrigadas em escolas já devem ter autorização para retornar aos seus lares. Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil na capital acreana, explica que são famílias desabrigadas pela enxurrada dos igarapés.

“Precisamos deixar claro que são famílias que saíram de suas residências por conta da enxurrada dos igarapés. Quem foi desabrigado pela cheia do Rio Acre precisa esperar mais um pouco. A gente entende que todo mundo quer voltar para suas residências, mas precisamos ter responsabilidade e aguardar o rio chegar a cota de segurança que é de 11 metros”, explica.

O temor da Defesa Civil é que aconteça o fenômeno chamado de “repiquete”, que é quando o rio volta a subir de nível.