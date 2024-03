Rio Juruá volta a encher e se aproxima da cota de alerta em Cruzeiro do Sul

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, voltou a encher. Nesta terça-feira, 26, o manancial está com 11,62 metros, apenas 18 centímetros abaixo da cota de alerta.

Moradores do Bairro da Lagoa já estão com água nos quintais.

A Defesa Civil monitora a situação. O coordenador tenente José Lima, diz que até amanhã a tarde, o manancial deverá chegar à cota de alerta. ” Deveremos alcançar a cota de alerta nesta quarta-feira e seguimos o monitoramento das áreas “, relata

O manancial já alcançou 14,04 metros este ano e ficou 11 dias acima da cota de transbordamento, que é de 13 metros. No dia 2 de março as famílias alagadas começaram a ser retiradas de casa . 134 famílias, mais de 500 pessoas, foram levadas de casa e abrigadas pela prefeitura de Cruzeiro do em 12 escolas. No dia 15 de março quando o Juruá saiu da cota de alerta, as pessoas foram levadas de volta para suas casas.