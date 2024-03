Restaurante Popular de Rio Branco reabre as portas na próxima segunda-feira

O Restaurante Popular José Marques de Souza, que atende na baixada da Sobral, em Rio Branco, deve reabrir as portas para o público na próxima segunda-feira, 1º de abril, após ter a estrutura transferida temporariamente para o Parque de Exposições Wildy Viana, durante o abrigo às pessoas atingidas pela cheia do rio Acre.

O não funcionamento do local, que atende cerca de 500 por dia, mesmo com o fim da enchente, foi alvo de reclamação de usuários.

Segundo o diretor de assistência da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Rio Branco Ivan Ferreira, o restaurante não teve funcionamento interrompido nem depois da saída de todas as famílias abrigadas no Parque de Exposições, já que além do atendimento ao público, o restaurante é responsável também pela a alimentação disponibilizada no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop). “A cozinha continua funcionando tanto para o Centro POP, quanto para o centro Dona Elza e para os imigrantes. A pausa para atendimento ao público, no entanto, volta na semana que vem”, disse Ivan.

As refeições ao público custam R$ 2, além de envio de refeições para instituições de apoio do município. O endereço fica na Rua Osvald de Andrade, nº 184 – na Sobral.