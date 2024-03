Rio Acre alcança 17,22m e previsão de estabilização é apenas para domingo

A enchente do Rio Acre continua castigando os moradores da capital acreana. Na manhã desta sexta-feira, 1º, o nível do manancial continua subindo muito forte e chegou a 17,22m.

No período de 12 horas, entre as 18 horas de ontem e a medição da manhã de hoje, a subida do rio foi de 1,5 centímetros por hora, o que é muita água, considerando que o rio já está com três metros a mais da cota de transbordamento.

Hoje e sábado, a previsão é de mais aumento no nível. Conforme a Defesa Civil, na melhor das hipóteses, chance de estabilização do rio apenas no próximo domingo.

“Infelizmente, a situação da bacia ainda é muito preocupante, muita água. A previsão é de continuar enchendo e a expectativa melhor é que no domingo possamos ter um pouco de estabilização”, afirma Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.