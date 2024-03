Flu vence a LDU e é campeão da Recopa Sul-Americana 2024

O Fluminense é campeão da Recopa Sul-Americana! O Tricolor venceu a LDU por 2 a 0 nesta quinta-feira (29) pela partida de volta da competição. No Maracanã, Jhon Arias fez os dois gols que garantiram o título para o Flu.

A LDU venceu o jogo de ida por 1 a 0, então jogava por um empate. Já o Fluminense precisava vencer por dois gols de diferença para levantar a taça.

Os gols só saíram no segundo tempo. Jhon Arias abriu o placar aos 30 minutos, depois de cruzamento de Samuel Xavier. Mas o Tricolor teve pouco tempo para comemorar, porque três minutos depois John Kennedy recebeu vermelho direto por um pisão em Zambrano.

Mesmo com um a menos, o Fluminense continuava criando chances. Aos 41 minutos, Renato Augusto foi derrubado na área por Valverde e o juiz marcou pênalti. Jhon Arias cobrou no ângulo para garantir o título do Tricolor.

Tchau, zica!

Com isso, o Fluminense encerra uma escrita que já durava 16 anos. Nas duas outras vezes que enfrentou a LDU em finais, o Flu tinha levado a pior, tanto na Libertadores de 2008, quanto na Sul-Americana de 2009.

Sem pausa

O Fluminense volta a campo já no domingo (3) no clássico contra o Botafogo pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. O Tricolor já está classificado para as semifinais do estadual.