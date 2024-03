Previsão é de chuva forte no Acre ao menos até 20 de março

O prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para chuvas de até 50 milímetros no Estado do Acre entre 12 e 20 de março. O Inmet concluiu, nessa segunda-feira (4), a previsão do tempo para as próximas duas semanas.

“Na região Norte são previstos acumulados maiores que 50,0 mm, mas principalmente em áreas do Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, sul do Pará e Tocantins. Nas demais áreas, há previsão de volumes de chuva inferiores a 30,0 mm”, prevê o Inmet.

O Inmet destaca que está monitorando essas condições e reforça a importância do acompanhamento diário das atualizações de previsão do tempo e emissão dos avisos meteorológicos especiais no portal.