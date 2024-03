Arrecadação de tributos no Acre cresce com ICMS saltando 6,68% em um ano

A arrecadação de tributos estaduais cresceu 1,48% entre 2022 e 2023 no Acre, informa o Boletim de Arrecadação Estaduais produzido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Foram arrecadados R$2,05 bilhões em 2022 e, no ano seguinte, R$2,08 bi.

Um dos maiores tributos do Estdo, o ICMS registrou variação positiva de 6,68%, saindo de R$169,56 milhões para R$183,16 milhões de 2022 a 2023.

A arrecadação do comércio atacadista elevou a receita de ICMS em 2023, segundo o Confaz.

O boletim do Confaz inclui todos os tributos estaduais: ICMS, IPVA, ITCMD e taxas em geral, contendo comparativo mês/ano: anterior e atual; acumulado no exercício atual com exercício anterior; comparativo por tributos: IPVA, ICMS, ITCMD, taxas e outros; comparativo do ICMS por atividade principal; comparativo do ICMS por atividade secundária; série histórica de 1998 até a data da última atualização, e variação nominal.

“Os dados constantes no Boletim de Arrecadação são de responsabilidade exclusiva das Secretaria de Fazenda, Economia, Tributação e Receita dos Estados e do Distrito Federal”, alerta o Confaz.