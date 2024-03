PM prende liderança do B13 e mais 7 supostos acusados de matar jogador de futebol

Por Davi Sahid

Uma ação rápida dos Policiais Militares do 2° Batalhão resultou na prisão da liderança da facção Bonde dos 13 (B13), Francivaldo Barroso de Chaves, vulgo Abacate, que estava com um mandado de prisão em aberto, e seu segurança e nas prisões de mais seis faccionados na manhã deste domingo, 31, na região do bairro Santa Inês no Segundo Distrito de Rio Branco. Eles são os supostos responsáveis pela morte do jogador de futebol Thiago Oséas Tavares da Silva, de 18 anos, natural de Recife-PE, que foi sequestrado e executado a tiros em via pública na madrugada deste domingo, 31, Travessa do Recreio, no bairro Santa Inês.

As prisões dos membros da organização criminosa ocorreram em vários locais, em via pública no bairro Santa Inês e durante a força tarefa da Polícia Militar foram apreendidos uma pistola 9 mm e várias munições.

Após o homicídio de Thiago os Policiais Militares receberam informações e entraram em diligências pela região e descobriram que o suposto mandante do crime foi a liderança do bairro Santa Inês, Francivaldo, mas conhecido no mundo do crime por “Abacate”.

Segundo informações do Capitão da Polícia Militar, Alencar, oficial de operações plantonista, os jogadores de futebol profissional, Thiago e um outro amigo natural do estado de Brasília-DF, estavam em seu apartamento na noite deste sábado, quando um outro amigo os convidaram para ir a uma festa no bairro Santa Inês. Pela madrugada de domingo, 31, a liderança do Bonde dos 13, Francivaldo recebeu informações que na festa haviam membros da organização criminosa Comando Vermelho (CV), juntou os faccionados e fortemente armados invadiram a residência aonde acontecia a confraternização.

Todos os participantes foram abordados pelos criminosos e tiveram seus celulares vistoriados. Thiago e seu amigo também jogador de futebol chegaram a relatar aos membros da facção que não eram faccionados do CV e vieram dos Estados de Pernambuco e Brasília jogar no time Santa Cruz no estado do Acre, porém quando o celular de Thiago foi revistado os faccionados encontraram uma foto do jogador fazendo um símbolo da facção rival e o associaram ser membro do CV.

O jovem Thiago foi colocado dentro de um veículo modelo Fiat Pálio, de cor prata, e seguiram com o jogador até a travessa do Recreio, desceram do veículo e o levaram até o final da rua. Os criminosos em posse de uma escopeta calibre 28 e duas pistolas, efetuaram três tiros à queima-roupa contra a vítima que foi atingida na face e nas costas. Após a ação os autores do crime fugiram do local. O outro jogador de futebol após os criminosos vistoriarem o seu celular foi liberado pelos membros do B13.

Diantes do fatos, os oitos membros da organização criminosa Bonde dos 13, entre eles também, um dos supostos atiradores que ceifou a vida de Thiago, identificado como L. F, vulgo “Luizin” foram presos e encaminhados a sede provisória da Delegacia de Flagrante (Defla) situada no prédio da Delegacia da Mulher na Via Chico Mendes para os devidos procedimentos.