Confusão por causa de visita íntima deixa 2 feridos e 7 com escoriações em presídio

Por Davi Sahid

Uma confusão generalizada no pavilhão A, do Presídio Francisco de Oliveira Conde, situado na Estrada Estrada do Barro Vermelho, em Rio Branco, deixou os detentos Elivan Verus da Silva, de 40 anos e Atalo Freds Morais da Silva, de 27 anos, feridos e outros sete com hematomas pelo corpo, na tarde deste domingo, 31.

Segundo informações do coordenador de escolta, do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre – AC, a briga iniciou-se no banho de sol enquanto estava grande parte dos presidiários do pavilhão A reunidos. Durante a confusão Elivan, foi brutalmente agredido com socos e chutes na região da face, vindo a fraturar o nariz e ficar com vários hematomas nas costas, abdômen e peito e um traumatismo crânioencefálico de natureza leve. Já o detento Atalo Freds, sofreu agressões físicas pelo corpo e foi ferido com um tiro de borracha na cabeça que provocou um corte profundo no coro cabeludo. Os outros sete detentos sofreram escoriações.

Os Policiais Penais agiram rapidamente e com tiros de borrachas conseguiram controlar a situação, não sendo necessário acionar as forças policiais do estado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Elivan e Atalo, escoltados pelos Policiais Penais ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

Fontes policiais relataram a reportagem que a motivação da briga generalizada foi porque uma mulher que era pra ter ido fazer a visita íntima a um presidiário, errou a cela e visitou outro detento.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do IAPEN e até o término desta matéria ninguém havia se manifestado a respeito do ocorrido no presídio.