Polícia Civil desarticula atividades criminosas na região que faz fronteira com a Bolívia

No início desta semana, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio das Delegacias de Epitaciolândia e Brasiléia, com o apoio das Polícias Militar e Penal, além da Companhia de Policiamento com Cães (Cpcães), deflagrou uma operação policial com o intuito de cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão preventiva em diversos endereços da região. A ação tinha como objetivo desarticular atividades criminosas e combater o tráfico de drogas na região.

Durante a operação, as equipes policiais conseguiram apreender uma arma de fogo do tipo revólver, além de munições e uma quantidade de entorpecentes. Foram lavrados dois autos de prisão em flagrante e cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, demonstrando a eficácia da ação policial e o compromisso das autoridades em coibir a criminalidade e garantir a segurança da população local.

“As investigações que culminaram nessa operação foram resultado de um trabalho minucioso e contínuo da Polícia Civil, iniciadas a partir de um crime de sequestro e cárcere privado praticado contra duas adolescentes recentemente”, explicou o delegado Eustáquio Nomerg Ferreira.

Eustáquio Nomerg reafirma o compromisso da Polícia Civil com a ordem pública e a justiça, destacando a importância da participação ativa da população na prevenção e combate ao crime, colaborando com denúncias e informações que possam contribuir para a segurança de todos.

Por Assessoria/ PCAC