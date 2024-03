Com o apoio da Emater, produtores vendem peixes oriundos da agricultura familiar

Durante o feriado da Semana Santa, a comercialização de peixes nos mercados de todo o estado aumenta significativamente. E para incentivar a produção e a renda de muitos produtores rurais, o governo do Acre, por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Acre (Emater), realiza o trabalho de assistência que colabora para essa produção oriunda da agricultura familiar.

O produtor de peixes José Benício de Melo é morador do Ramal Quixadá. Ele conta que buscou a Emater para garantir a assistência técnica e, desde então, só tem aumentado a produção e venda do alimento.

Sobre a importância do trabalho de consultoria e assistência, José de Melo acrescenta: “O que eles me passaram foi um apoio fundamental para chegar no estágio que estou hoje, já produzindo em grande escala, trabalhando a nível industrial, embalando os peixes, vendendo costelinha, filé, cabeça e até um centro de reprodução de alevinagens [filhotes, chamados de alevinos] e tudo isso foi a partir da assistência técnica que recebi”, destacou.

Seu José é um dos produtores que leva seus peixes para a venda na Comunidade Panorama, onde teve início nesta quarta-feira, 27, a Feira do Peixe, que segue ao longo do feriado.

A moradora do bairro Tancredo Neves, Iris Fernandes, foi uma das consumidoras que se deslocou até o bairro Panorama em busca da aquisição do alimento. “Todo ano eu venho comprar o peixe aqui, pois é muito bonito, e amanhã volto para comprar mais, para a semana santa”, explica a consumidora.