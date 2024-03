A Secretaria de Estado de Administração do Acre divulgou nesta sexta-feira, 1, no Diário Oficial do Estado, a retificação do resultado final do concurso e convocação dos candidatos aprovados no concurso público da Polícia Militar, destinado ao provimento de vagas de aluno oficial combatente e 2° tenente estagiário de saúde da PM. A matrícula está prevista para o dia 11 de março.

Confira a lista e as orientações no edital abaixo: