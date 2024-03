Rio Acre estabiliza em Xapuri ao chegar aos 17,08 metros

FOTO: RAIMARI CARDOSO

Após continuar registrando subidas no começo da manhã desta sexta-feira, 1º, o Rio Acre deu sinal de estabilidade em Xapuri a partir das medições feitas às 9h e às 10h. A notícia é positiva tanto para os moradores da cidade interiorana quanto para os de Rio Branco, que passam a esperar pelo mesmo movimento nas horas subsequentes.

Esta é a segunda maior enchente da história de Xapuri, que atingiu 17,08 metros às 10h desta sexta, inundando grande o centro comercial da cidade em quase sua totalidade. A Defesa Civil chegou a trabalhar com a previsão de que a maior cota histórica, registrada em 2015, fosse batida.

A região do centro comercial da cidade, na Rua 6 de Agosto, está totalmente inundada. As ruas Major Salinas (centro) e Plácido de Castro (Bolívia), que ficou isolado, são as mais atingidas. Outras como a Dr. Batista de Moraes também foram alcançadas.

O bairro Sibéria, na outra margem do Rio Acre, ficou sem abastecimento de água após a tubulação do Saneacre não resistir à força da água, já que a rede passa sob o rio. O acesso ao bairro pela balsa também foi interrompido pelo Deracre, pois além do risco que a correnteza impõe à travessia, a via que dá acesso aos veículos no lado oposto do rio já está completamente inundada.

Até esta quinta-feira, a Defesa Civil em Xapuri estimava cerca de 4.600 pessoas atingidas de alguma forma pela enchente em 6 bairros. Eram 59 famílias desabrigadas – correspondendo a 164 pessoas e 177 desalojadas – representando 483 pessoas. No total, 647 pessoas haviam sido atendidas.

Parte dos desabrigados estão na Praça da Juventude, um complexo esportivo do município. Outro grupo está na quadra esportiva do Instituto Federal do Acre (Ifac). A maior parte das pessoas que saíram de suas casas se abrigaram com parentes e amigos.