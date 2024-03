Homem é amarrado, torturado, esquartejado e jogado dentro de um saco em propriedade rural

Por Davi Sahid

Daniel Amorim Rodrigues, de 25 anos, vulgo Pikachu, foi amarrado, torturado até a morte, esquartejado e encontrado dentro um saco no final da manhã desta sexta-feira, 1°, dentro de um açude em uma propriedade rural abandonada no ramal da Zezé no bairro Belo Jardim II em Rio Branco.

Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) receberam uma denúncia via WhatsApp que havia um homem morto na região na propriedade rural, os Policiais se deslocaram até o local e durante buscas encontraram inicialmente um local com bastante sangue e uma faca. Quando os Policiais olharam dentro do açude encontraram um saco com um corpo esquartejado.

Daniel estava com pés e braços amarrados, teve sua cabeça e os braços arrancados, foi aberto no peito e abdômen sendo eviscerado e teve dois dedos da mão cortados, fazendo um sinal da facção Bonde dos 13 (B13).

A Polícia acredita que Pikachu foi morto pela madrugada desta sexta-feira e que o crime estar relacionado a guerra entre organizações criminosas, uma vez, Daniel havia deixado a facção Bonde dos 13 e migrado para outra organização criminosa.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do crime.