Prefeitura inicia concretagem do elevado na Dias Martins; trânsito deve ser liberado em maio

A prefeitura de Rio Branco realizou na manhã desta sexta-feira, 1°, o início da etapa de concretagem da obra do elevado da estrada da Dias Martins, considerada uma das maiores intervenções viárias já realizadas na cidade. A construção de 188 metros de extensão do elevado está orçada em R$ 18 milhões de reais.

Bastante entusiasmado com o avanço na construção, o prefeito Tião Bocalom disse que obra é pioneira na capital. Segundo ele, a etapa mais difícil de perfuração já foi superada.

“É o primeiro viaduto que está sendo feito em Rio Branco e a obra significa modernidade na mobilidade urbana. E essa daqui, o mais difícil era exatamente isso, que era perfurar e fazer mais de 150 brocas de até 25 metros de profundidade. Então perfurar em pleno inverno, perfurar tabatinga que eles encontram bastante dificuldade, por isso atrasou um pouco. Mas agora começa uma nova fase”, declarou.

O chefe do executivo municipal garantiu que até o fim de maio já estará passando veículos por cima do elevado, mas toda a extensão da obra deve ser finalizado em julho. “Se Deus quiser, até o mês de maio a gente poderá estar passando com veículos em cima disso daqui, se Deus quiser”, comentou.

O senador Márcio Bittar (União Brasil) revelou durante o evento que o prefeito Tião Bocalom deverá dá a ordem de serviço para a construção do Viaduto da AABB ainda no primeiro semestre. “Ele já soltou a licitação e em breve vai dar ordem de serviço para outro viaduto. Os dois se completam, na verdade o projeto da prefeitura, do prefeito são os dois, os dois vão completar o desafogamento do trânsito. Por aqui passam mais de 11 mil veículos diários, você colocar duas, três pessoas pro veículo dá 30 mil pessoas, vai desafogar muito, então o viaduto da BB completa esse elevado com recurso próprio, isso é um feito”, ressaltou.

O secretário de infraestrutura da capital, Cid Ferreira, contou que o recurso para a execução do elevado já está garantido, sendo que é recurso próprio. “O dinheiro está separado, já está ali consignado, já está devidamente só para essa obra. Ele se encontra numa conta vinculada, naturalmente, aplicada e naturalmente que nós não vamos fazer uma barbeiragem dessa. Nós temos um contrato, foi empenhado, o recurso está devidamente seguro. Aqui é recurso próprio”, explicou.