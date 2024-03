PL muda mais uma vez e filiação de Bocalom vai ocorrer agora no Maison Borges

Após o evento de filiação do atual prefeito de Rio Branco Tião Bocalom ao Partido Liberal, que iria acontecer na tarde desta sexta-feira, 22, na Praça da Revolução, ser mudado para o auditório da Uninorte na manhã deste sábado, 23, a direção do PL voltou a alterar o local e o horário do evento.

A filiação do gestor da capital acreana, que terá a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai ocorrer agora no Maison Borges, às 19 horas, durante o seminário PL Mulher.

Conforme o assessor de comunicação da prefeitura de Rio Branco, Ailton Oliveira, a mudança se deu em acordo com a equipe que acompanha o ex-presidente e sua esposa, Michelle Bolsonaro, durante agenda no Acre.

