Veja vídeo da audiência de custódia de Robinho logo após ser preso em Santos

Preso na noite dessa quinta-feira (22), Robinho passou por audiência de custódia na sede da Justiça Federal de Santos antes de seguir para o presídio em Tremembé. Estas são as primeiras imagens do ex-jogador de 40 anos desde que foi detido por estupro coletivo .

A audiência durou cerca de três minutos e foi comandada pelo juiz Mateus Castelo Branco Firmino da Silva, da Justiça Federal de Santos, o mesmo que expediu o mandado de prisão de Robinho na quinta-feira.

Sem algemas, o ex-jogador responde às perguntas do juiz virtualmente, e afirma que “se prontificou” a ir à Polícia Federal após o mandado expedido, além de negar que tenha sofrido “tortura ou maus tratos” ao ser preso.

Na conversa, Robinho, que esboça sorriso e responde o juiz calmamente, cita os três filhos, que vão ficar com a mulher dele, Vivian Guglielmetti, e também um problema de saúde do pai, Gilvan de Souza.

Robinho está preso em Tremembé

O ex-jogador de futebol Robinho deu entrada na madrugada desta sexta-feira (22) na Penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo. Ex-atacante da Seleção Brasileira, ele foi condenado por estupro coletivo na Itália e terá que cumprir a pena de nove anos no Brasil.

Robinho ficará em uma espécie de pavilhão especial, onde ficam os presos de crimes com repercussão nacional. É o caso, por exemplo, de Roger Abdelmassih, ex-médico condenado a 173 anos de prisão por crimes sexuais — com quem o ex-jogador poderá dividir cela, inclusive.

Na manhã desta sexta, o detento recebeu um kit, que inclui calça, jaleco, camisa branca, caneca e colher. Além disso, deverá também cortar o cabelo e tirar uma foto.

Cela isolada nos primeiros dias

Inicialmente, o ex-atleta ficará em regime de observação de 7 a 15 dias. Nesse período, que determinará onde exatamente ele deverá ficar no pavilhão, ficará em uma cela isolada.

Após esse tempo de observação, Robinho começará a participar do banho de sol com os demais detentos. Serão dois banhos de sol por dia, um de manhã e outro à tarde, com duração de duas horas cada.

As refeições serão feitas exclusivamente dentro da cela, sem acesso ao refeitório da penitenciária. O ex-jogador terá direito a café da manhã, almoço e jantar com uma fruta.

Com relação às visitas, Robinho só poderá recebê-las após 30 dias de sua entrada em Tremembé. Elas acontecem apenas aos fins de semana, em um espaço recreativo reservado. Ele precisará indicar quem são as pessoas que poderão visitá-lo no local.

A rotina de Robinho em Tremembé

•Recebimento do kit: calça, jaleco, camisa branca, caneca e colher;

•Corte de cabelo e foto para registro do sistema prisional;

•Ficará em regime de observação de 7 a 15 dias na penitenciária;

•Nesse período, permanecerá isolado em uma cela;

•⁠Após a observação, começará a participar do banho de sol com os detentos;

•Banhos de sol têm duração de duas horas e acontecem de manhã e à tarde;

•Refeições serão feitas exclusivamente na cela, com café da manhã, almoço e jantar;

•Visitas somente depois de 30 dias da entrada no presídio;

•Ex-jogador terá que indicar quem poderá visitá-lo em Tremembé

Veja o mandado de prisão contra Robinho

A Justiça Federal de Santos expediu, na tarde desta quinta-feira (21), o mandado de prisão para o ex-jogador Robinho, condenado por estupro coletivo na Itália. O documento é assinado pelo juiz Mateus Castelo Branco Firmino da Silva.

O julgamento de Robinho

O ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão por estupro contra uma mulher albanesa em uma boate de Milão, na Itália, cometido em 2013. A sentença definitiva saiu nove anos depois, em janeiro de 2022, pela mais alta instância da Justiça italiana.

O pedido de homologação da sentença italiana foi feito porque o Brasil não extradita seus cidadãos para cumprir penas no exterior.

A análise do pedido de homologação foi feita pela Corte Especial do STJ, colegiado formado pelos quinze ministros com mais tempo de atuação no tribunal. Não participaram do julgamento a presidente da Corte, Maria Thereza, e o ministro João Otávio de Noronha.

A ministra Nancy Andrighi esteve presente na sessão, mas não participou da votação porque não conseguiu acompanhar as sustentações orais das partes.

O STJ não julgou novamente Robinho pelo crime de estupro. A análise sobre a homologação da sentença avaliou se a decisão estrangeira cumpriu requisitos estabelecidos na legislação brasileira e se foram observadas as devidas regras do processo, como ter sido proferida por autoridade competente, por exemplo.

A condenação de Robinho na Itália

Um mandado de prisão internacional foi emitido quase um mês depois, em 16 de fevereiro. A acusação utilizou áudio gravado a partir de uma escuta instalada em um carro, que flagrou uma conversa entre Robinho e seus amigos, o que possibilitou confirmar a versão da vítima sobre o estupro coletivo.