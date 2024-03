Chuva derruba muro e casal de idosos teme que casa desabe em Rio Branco

Nesta sexta-feira, 22, durante a forte chuva que assolou a capital acreana, uma casa localizada na rua Jorge Amado, nº 408, no bairro Montanhês, divisa com o Tancredo Neves, em Rio Branco, começou a desabar. No local mora um casal de idosos de 73 anos.

Segundo Ana Alves, que é filha do casal, durante a chuva, a falta de drenagem na rua juntamente com a ausência de vazão de um córrego de esgoto que passa ao lado da residência, foram o motivo da erosão que levou do muro, do terreno e agora ameaça destruir a casa onde moram os idosos, Jorge Alves e Helena Dias.

“Toda vez que chove alaga tudo, toda vez tem que está levantando as coisas”, disse Ana Alves.

Segundo informações de familiares, a garagem da residência desabou, abalando a estrutura da casa, que também começou a ruir. Ana Maria acionou a Defesa Civil Municipal e aguarda que providências como o aluguel social sejam tomadas em relação a seus pais.

Edinho Levi (estagiário) sob supervisão de Leônidas Badaró

VEJA O VÍDEO: