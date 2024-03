Paul McCartney cantou trilha de Super Mario para compositor do jogo: “Momento incrível”

Paul McCartney certa vez cantou a música-tema de “Super Mario Bros” para o compositor da trilha sonora do icônico jogo.

O ex-integrante dos Beatles, de 81 anos, demonstrou ser fã do jingle de seis notas, que se tornou emblemático na franquia de videogame de sucesso e, apenas um ano depois de seu lançamento, em 1986, cantarolou um trecho para o compositor da melodia, Koji Kondo, nos bastidores de um show no Japão.

Em entrevista ao Washington Post, Kondo enalteceu a capacidade do astro de “Hey Jude” de recitar instantaneamente seu trabalho para ele, descrevendo o encontro como um “momento incrível”.

No bate-papo com o jornal americano, o compositor afirmou que um passo crucial em seu processo de criação é jogar repetidamente o videogame.

“Eu vou sentar e jogar repetidamente para capturar os ritmos [do jogo], e então penso na melodia construindo uma progressão de acordes que combine com esses ritmos. … Se você está apenas compondo música com base em uma imagem estática que você vê, essa música pode ser apenas um som ambiente vindo de outra sala. Para fazer com que pareça que faz parte do jogo, é essencial jogar”, relatou o artista.

