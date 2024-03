Esposa de Cristiano Ronaldo revela quando craque português irá se aposentar

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, revelou que o fim da carreira do jogador está se aproximando. Em conversa vazada dos bastidores do desfile da grife Vetements, pela Paris Fashion Week, a modelo disse que o craque português deverá atuar nos gramados por no máximo dois anos.

“Cristiano um ano, depois acabou. Talvez dois, não sei”, disse Georgina em uma conversa com outras modelos nos bastidores.

Atualmente jogando pelo Al-Nassr, Cristiano Ronaldo tem contrato com o clube saudita até o ano de 2025. Até o momento, o atacante tem evitado responder especulações sobre a sequência de sua carreira. Contudo, o jornal britânico Daily Mail afirmou que CR7 tem pretensões de jogar a Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Portuguesa. Dessa forma, o jogador de 38 anos teria pedido uma prorrogação contratual para continuar em seu atual clube até 2027.

No Campeonato Saudita, Cristiano Ronaldo é o artilheiro com 22 gols feitos até o momento. Além disso, em 2023, o craque foi o jogador que mais marcou gols no mundo. Ele balançou as redes cinquenta e quatro vezes, ao todo.