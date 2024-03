Parar de fumar: por que é tão difícil e qual a melhor estratégia?

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento gratuito para largar o tabaco. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), responsável pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo, o tratamento está disponível nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal.

“A pessoa pode procurar uma unidade de saúde perto de casa para saber se tem o tratamento, quais os dias. A partir do momento que ela é inserida no tratamento, ela passa por uma avaliação para conduzir o tratamento de acordo com o perfil dessa pessoa”, explica Vera Lúcia Borges, psicóloga integrante da Divisão de Controle do Tabagismo do INCA.

O tratamento no SUS inclui avaliação clínica, abordagem mínima ou intensiva, individual ou em grupo e, se necessário, terapia medicamentosa juntamente com a abordagem intensiva.