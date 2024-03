Prefeitura lança Operação Dignidade e deve distribuir mais de 10 mil sacolões

FOTO: SÉRGIO VALE

Na manhã deste sábado, 9, na sede da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, a Prefeitura de Rio Branco iniciou a Operação Dignidade que ocorre em três grandes regiões da cidade, visando cadastrar famílias desabrigadas pela enchente que irão receber 10 mil sacolões. O investimento estimado é de R$ 3,5 milhões.

Segundo a gestão, a prefeitura pretende cadastrar entre 4 e 5 mil pessoas para recebimento de sacolão, contendo 32 itens e pesando cerca de 33 quilos. O início das entregas, conforme a Prefeitura, já começa neste domingo, 10. Os locais para retirada dos produtos será em 4 pontos, nos bairros Taquari, Cidade Nova e nas secretarias da Zeladoria e de Agricultura e Agronegócio.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom, a operação não pode dar errado e fez questão de pedir paciência dos trabalhadores no cadastramento das famílias afetadas pela enchente na capital. “Essa operação não pode dar errado, veja bem, lá na Expoacre estamos cuidando de tudo, até dos cachorros, mas tem ruídos e sempre vai ter, pois cada um tem um jeito de pensar. As pessoas estão chateadas e temos que ter paciência”, comentou.

Bocalom ainda mencionou que as equipes precisam fazer o cadastro bem elaborado, pois, segundo ele, as famílias só deverão retirar os sacolões com o documento elaborado pela prefeitura. “A gente precisa desse cadastro pronto para amanhã entregar o sacolão. Então, primeiro temos que fazer o cadastro e as pessoas que foram alagadas elas tem que receber”, ressaltou.

O secretário da zeladoria, Joabe Lira, contou que o trabalho será intenso às famílias nas áreas afetadas. “É muito importante ter os cadastros para retirada dos sacolões, eles vão receber uma ficha e o prefeito pediu atenção total nos cuidados às pessoas”, declarou.

FOTOS: SÉRGIO VALE