Pane elétrica causa incêndio e destrói motor e parte da frente de ônibus em Rio Branco

Uma pane elétrica ocasionou um incêndio e destruiu totalmente a parte do motor e a frente do ônibus da empresa Rico na noite desta segunda-feira, 25, no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e Pernambuco em Rio Branco.

Segundo informações de passageiros, o ônibus transporte coletivo que faz a linha do bairro Calafate saiu do terminal urbano e no trajeto ao chegar no cruzamento das ruas Rio de Janeiro com a Pernambuco, começou a fumaçar e iniciou-se um incêndio.

No momento do incidente, havia aproximadamente 15 passeiros e todos conseguiram descer do transporte coletivo ilesos.

O corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegarem ao local conseguiram apagar as chamas antes que consumisse todo ônibus.

Umas das passageiras que trabalha dentro do Terminal Urbano em uma banca, chegou a relatar a reportagem que o ônibus passou por manutenção três vezes durante o dia e o motorista já havia informado que o veículo estava sem condição de trafegar nas ruas.

Policiais Militares isolaram a área para os trabalhos de perícia, após o término o ônibus foi removido por um guincho até ao pátio da empresa Rico.

Os Militares acreditam que o incêndio pode ter sido ocasionado por uma pane elétrica.