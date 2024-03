Dólar abre em queda frente ao real nesta terça-feira (26)

O dólar abriu em queda frente ao real nesta terça-feira (26), com investidores digerindo a ata de tom duro do último encontro de política monetária do Banco Central e os dados mais altos do que o esperado do IPCA-15, no aguardo ainda de dados de inflação norte-americanos do final da semana.

O indicador, usado como prévia para a inflação, registrou alta de 0,36% em março.

Na abertura, o dólar à vista caía 0,13%, a R$ 4,9674 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento perdia 0,12%, a R$ 4,968.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,9741 na venda, em queda de 0,49%.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de junho de 2024.