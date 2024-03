Entregador tem moto apreendida em blitz e passa a trabalhar montado em burro; veja vídeo

Um entregador que perdeu a moto em uma blitz começou a fazer entregas de delivery em um burro na Quadra 107 Norte em Palmas, no Tocantins. As imagens de João Pedro dos Santos, de 19 anos, cavalgando em meio às ruas da capital viralizaram nas redes sociais. As informações são dos jornais locais Gazeta do Cerrado e Sou de Palmas.

Confira o vídeo:

Palmas têm entregador montado num burro….. Adorei a criatividade do moço. pic.twitter.com/zjdq3pZcba

— Sonia Miranda 🇧🇷🇺🇦 (@Miranda50sonia) March 15, 2024



Nas imagens, é possível ver João Pedro em cima do animal e se divertindo com a situação. “Gasolina agora é offline”, brinca a pessoa que está gravando o vídeo. Na filmagem, o entregador aparece com uma mochila de delivery de aplicativo.

O animal, chamado de “Pagode”, teria sido emprestado por um colega de João Pedro após o entregador perder a motocicleta que era utilizada na prestação do serviço de delivery. O veículo foi apreendido em uma blitz por estar em condições precárias.

João Pedro dos Santos é de Brasília e se mudou para Palmas há cerca de dois anos. O jovem tinha o objetivo de estudar na capital do Tocantins, entretanto, por conta do que é descrito por ele como “dificuldades da vida”, acabou tendo de trabalhar como entregador.

Após a repercussão dos vídeos nas redes sociais, o jovem foi muito criticado e suspendeu as atividades de entrega com o animal. Agora, João Pedro trabalha como garçom enquanto busca outras alternativas para continuar com o serviço de delivery.

Fonte: IstoÉ