Polícia Civil apreende entorpecentes e prende traficante em flagrante no Acre

Na tarde da última quinta-feira, 21, a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou a Operação “CATULUS” após meses de investigação com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas no município de Sena Madureira. A ação que contou com o apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC), culminou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em propriedades de um investigado suspeito de envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes.

Durante a operação, a equipe policial, com auxílio de um Cão Policial Farejador, efetuou buscas minuciosas que resultaram na apreensão de três quilos de maconha do tipo “Skank”, além de uma balança de precisão e outros utensílios associados ao tráfico de drogas.

O desfecho da operação foi marcado pela prisão em flagrante de um homem de 38 anos. O indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, juntamente com a droga apreendida e testemunhas, para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

A ação da PCAC representa mais um passo significativo no combate ao tráfico de drogas na região, reforçando o compromisso das autoridades em garantir a segurança e o bem-estar da população. A operação “CATULUS” evidencia o empenho das forças policiais em desmantelar organizações criminosas que atuam no comércio ilegal de entorpecentes, reafirmando o compromisso com a lei e a ordem.

Por Ascom/ PCAC