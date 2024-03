Acre é o 7º do país no ranking de população economicamente ativa com ensino superior

Um levantamento do Centro de Liderança Política (CLP) coloca o Acre como o melhor estado da Região Norte no ranking de pessoas economicamente ativas com ensino superior.

Conforme o estudo, que se baseia em dados da Pnad Contínua Anual do IBGE, o Acre tem 22% da população acima de 14 anos com diploma do ensino superior. O número faz com que o estado, além de liderar o ranking no Norte, tenha o 7º melhor indicador do país.

O Acre superou todos os estados da Região Norte no levantamento. A vice-liderança é do Amapá, com 21,1%. O pior índice está no estado do Pará.

Em relação ao restante do país, o Acre também é destaque, ocupando a sétima posição entre todos os estados brasileiros. A liderança é do Distrito Federal com um percentual de 37,2% da população economicamente ativa com ensino superior. A segunda colocação é de São Paulo e a terceira, do Rio de Janeiro.

No Nordeste, o Piauí lidera o ranking regional, enquanto a Bahia está na última posição com 18,5% de profissionais graduados.

O estudo avaliou o nível de qualificação da força de trabalho nos estados brasileiros, levando em conta fatores como anos de escolaridade e a proporção de trabalhadores com Ensino Superior, para quantificar a qualificação do capital humano.

Veja abaixo o levantamento completo.