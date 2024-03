Nenhum município do Acre está contemplado com ampliação de vacina contra a dengue

Nesta quarta-feira, 27, o Ministério da Saúde definiu a estratégia de ampliação da vacinação contra a dengue. Serão mais 154 municípios contemplados dentro dos mesmos critérios estabelecidos na distribuição dos primeiros lotes. Nenhum município acreano aparece na lista.

Segundo as regras, regiões de saúde com municípios que possuam no mínimo 100 mil habitantes, com alta transmissão nos últimos dez anos e com altas taxas de transmissão nos últimos meses, terão prioridade.

Os novos municípios contemplados são:

Central – ES

Betim – MG

Uberaba – MG

Uberlândia/Araguari – MG

Recife – PE

Apucarana – PR

Grande Florianópolis – SC

Aquífero Guarani – SP

Região Metropolitana de Campinas – SP

São José do Rio Preto – SP

São Paulo – SP

O imunizante é destinado ao público que concentra a maior taxa de hospitalização pela doença, crianças de 10 a 14 anos. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.

Há 668 mil doses com o vencimento previsto para 30 de abril, 523 mil para junho e 84 mil para julho.

“Não podemos deixar essas doses vencerem. Diante disso, o Ministério trouxe uma solução: redistribuir, dentro das unidades federadas, ou seja, dentro dos estados, para municípios que ainda não foram contemplados”, disse Eder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização (DPNI).

A previsão é que já na próxima semana as doses redistribuídas comecem a ser utilizadas.

Mesmo não havendo nenhum município acreano na nova lista de remanejamento. O ministério recebeu nova remessa de doses contra a doença, ao todo 930 mil doses, que serão distribuídas para os 521 municípios inicialmente selecionados e para os 154 agora contemplados com a ampliação.

Ainda nesta quarta-feira, será divulgada uma nota técnica com a lista detalhada do remanejamento das doses próximas do vencimento para municípios dentro dos próprios estados.

Estão vacinando contra a dengue no Estado, selecionados na primeira etapa, os municípios de Acrelândia, Bujari, Jordão, Plácido de Castro, Capixaba, Rio Branco, Senador Guiomard, Manoel Urbano, Sena Madureira, Santa Rosa e Porto Acre.