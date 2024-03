Mulher fica ferida após acidente na rodovia AC-10, no Acre

No final da tarde desta sexta-feira (22), um acidente ocorreu no km 19 da rodovia AC-10, popularmente conhecida como estrada de Porto Acre.

Um veículo Chevrolet Corsa prateado, conduzido por Enderson Martins de Moura, estava a caminho do ramal do Flaviano, acompanhado por sua esposa, Maria Priscila Souza Feitosa, sua irmã, Maria Lucília Souza Feitosa, e uma criança de 1 ano.

Enderson relatou que tentou desviar de um buraco, perdendo o controle do veículo e caindo em uma ribanceira, colidindo violentamente com um poste de energia. No impacto, Maria Lucília sofreu uma lesão na cabeça, resultando em perda momentânea de consciência, enquanto sua irmã, Maria Priscila, teve apenas uma leve luxação no braço. Felizmente, o motorista e a criança escaparam ilesos.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítimas, juntamente com os bombeiros para auxiliar no resgate das vítimas.

Maria Lucília foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com perda momentânea de consciência, e uma pancada na cabeça, seu estado de saúde é considerado estável.