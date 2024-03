Apoiadores de Bolsonaro saem frustrados da Praça da Revolução após cancelamento de evento

Devido à notícia do cancelamento do ato de filiação do prefeito Tião Bocalom ao PL, que contaria com a presença do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira, 22, na Praça da Revolução, dezenas de apoiadores do ex-presidente saíram frustrados, mesmo com a forte chuva.

Ari Vieira, 58 anos, do município de Brasileia, disse que veio ao evento com seus três filhos, mas acabou surpreendido com o cancelamento. “Viemos pelo Bolsonaro e não fico triste porque ocorreu devido à mudança climática”, comentou.

A família informou ainda que vai pernoitar em Rio Branco na casa de parentes e avisou que pretende estar presente no próximo ato com a presença de Bolsonaro. “Amanhã venho de novo e no horário que for marcado”, declarou.

O morador do bairro Comara, João Paulo Costa, relatou que estava na Praça da Revolução desde as 14 horas da tarde e afirmou que sai decepcionado. “Estou triste. Seria a primeira vez que veria ele no Acre”, declarou.

O ato de filiação de Bocalom ao PL com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro foi remarcado para sábado, 23, no auditório da Uninorte.